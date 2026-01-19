Hrant Dink Cinayeti Davasında Son Gelişmeler Açıklandı

Hrant Dink Hakkında Açılan Davalar ve Cinayet Süreci

Agos Gazetesi’nin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink, gazetesindeki 13 Şubat 2004 tarihli yazısında “Türklüğü aşağılamak” suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın sonucunda Dink, 7 Ekim 2005 tarihinde 6 ay hapse mahkum edildi.

19 YIL ÖNCE KATLEDİLDİ

Hrant Dink, eleştirel yazıları ve dava sürecindeki hedef gösterme kampanyaları nedeniyle duyduğu endişeyi, Agos’ta kaleme aldığı “Ruh halimin güvercin tedirginliği” başlıklı yazısında ifade etti. Bu yazının yayımlanmasından sonra, 19 Ocak 2007’de, Şişli Halaskargazi Caddesi’nde Agos Gazetesi’nin yakınında yürürken, 17 yaşındaki katil Ogün Samast tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Kamuoyunda büyük tepki toplayan cinayetin ardından kaçan Samast, polis tarafından yakalandı. Samsun’da yakalanan Samast ve cinayetin azmettiricileri olduğu belirlenen Erhan Tuncel ile Yasin Hayal’in de aralarında bulunduğu 12’si tutuklu 18 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, 20 Nisan 2007 tarihinde davaya açıldı.

ANILIYOR

Hrant Dink için saat 14.30’da, öldürüldüğü yer olan Sebat Apartmanı önünde bir anma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Sebat Apartmanı’na Hrant Dink’in fotoğrafının yanı sıra “Hafıza hakikat hayat hasret” yazılı afiş asıldı.

DAVADA İLK KARAR

Genişletilen soruşturma sonucunda sanık sayısı 20’ye çıkarıldı. 25 Ekim 2010’daki duruşmada, yaşı 18’den küçük olan Samast’ın dosyası İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Samast, 25 Temmuz 2011’de, “tasarlayarak öldürmek” ve “ruhsatsız silah taşımak” suçlarından 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi bu kararı onayladı. Tuncel ile Hayal’in aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı ana davada ise mahkeme, 17 Ocak 2012’de 4 sanığa “cinayete azmettirme ve yardım” gibi suçlardan ceza verirken, Erhan Tuncel’i tahliye etti.

SORUŞTURMA GENİŞLEDİ

Cinayet soruşturması, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 17-25 Aralık darbesi sonrası FETÖ’cü savcıların açığa alınmasıyla yeniden ele alındı. Hrant Dink’in ailesi, 6 Mart 2014’te, cinayette bazı kamu görevlilerinin sorumluluğu nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Bu süreçte, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü ve eski İstanbul Vali Yardımcısı dahil birçok kamu görevlisi hakkında soruşturma yürütüldü.

BAZI KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA DAVA

Hrant Dink’in öldürülmesinden yaklaşık 8 yıl sonra, Dönemin İstihbarat Dairesi Başkanı ile başka emniyet müdürleri de şüpheli olarak davaya dahil edildi. Bu sanıklara, “tasarlayarak kasten öldürmek” ve “silahlı örgüt kurmak” gibi suçlardan iddianame hazırlandı.

YARGITAY KARARI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki temyiz incelemesini 21 Haziran 2023 tarihinde tamamlayarak, bazı sanıkların mahkumiyet kararlarını onayladı. Yargıtay, cinayetin ardından FETÖ’nün şiddet içeren eylemlerine dair belgelerin gizlenmesi gibi unsurları vurguladı.

YENİ DAVA AÇILDI

Süreçte farklı suçların da eklenmesiyle toplam 27 yıl 11 ay 13 gün hapis cezası alan tetikçi Ogün Samast, 15 Kasım 2023’te Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan şartla tahliye edildi. Hakkında daha fazla suç duyurusu yapılmasıyla ilgili yeni bir iddianame hazırlandı ve bu iddianamenin Davayla birleştirileceği bildirildi.