Hrant Dink Cinayetinde Yeni Gelişmeler Yaşanıyor

Hrant Dink Hakkında Dava Açıldı

Hrant Dink, Agos Gazetesi’nin kurucusu ve genel yayın yönetmeni olarak sesini duyurmuş bir isim. Ancak, 13 Şubat 2004 tarihinde kaleme aldığı yazısından dolayı “Türklüğü aşağılamak” suçlamasıyla yargılandı. Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın sonunda Dink’i 7 Ekim 2005 tarihinde 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

19 YIL ÖNCE KATLEDİLDİ

Hrant Dink, herhangi bir sosyal ve hukuki yaptırımın yanı sıra, yazılarında yaşadığı baskıları “Ruh halimin güvercin tedirginliği” başlıklı yazısında dile getirdi. 19 Ocak 2007 tarihinde, Agos Gazetesi’nin yakınında, 17 yaşındaki tetikçi Ogün Samast tarafından katledildi. Olayın ardından kaçan Samast, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Dink’in cinayetinin azmettiricileri arasında yer alan Erhan Tuncel ve Yasin Hayal ile birlikte 12’si tutuklu toplamda 18 sanık hakkında yürütülen soruşturma 20 Nisan 2007’de dava aşamasına geçti.

ANILIYOR

Hrant Dink için saat 14.30’da, cinayetinin işlendiği yer olan eski Agos Gazetesi’nin olduğu alanda bir anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Dink’in fotoğrafının yer aldığı “Hafıza hakikat hayat hasret” yazılı afişler asıldı.

DAVADA İLK KARAR

Soruşturmanın genişlemesiyle sanık sayısı 20’ye yükseldi. 25 Ekim 2010 tarihinde, 18 yaşından küçük olan Samast’ın dosyası, İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Samast, 25 Temmuz 2011’de “tasarlayarak öldürmek” suçundan 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ana davada 17 Ocak 2012’de mahkeme, bazı sanıklara cinayetle ilgili çeşitli cezalar verdi ancak Tuncel’i tahliye etti. Yargıtay, 15 Mayıs 2013’te sanıkların “silahlı terör örgütü” değil, “suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüt” kapsamında değerlendirilmesine karar vererek durumu bozdu.

SORUŞTURMA GENİŞLEDİ

Cinayet soruşturması, FETÖ’nün 17-25 Aralık sürecinin ardından yeniden ele alındı. Dink’in ailesi, 6 Mart 2014’te, cinayetin sorumlularının bulunması için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü ile bazı kamu görevlileri hakkındaki takipsizlik kararı, Dink ailesinin itirazı üzerine 6 Haziran 2014’te kaldırıldı ve soruşturma genişletildi.

BAZI KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA DAVA

Hrant Dink’in öldürülmesinden yaklaşık 8 yıl sonra, bazı kamu görevlileri de soruşturmanın içerisine dahil edildi. 26 kamu görevlisi hakkında “tasarlayarak kasten öldürmek” ve “silahlı örgüt kurmak” suçlarından iddianame hazırlandı.

YARGITAY KARARI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, temyiz incelemesi sonucunda Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi. Kararda, Dink cinayetinin FETÖ’nin bir eylemi olduğu, örgüt mensuplarının sürecin içine dahil olduğu vurgulandı.

YENİ DAVA AÇILDI

Ogün Samast ise, toplamda 27 yıl 11 ay 13 gün hapis cezası aldı. Bunun yanı sıra, hakkında FETÖ’den yeni bir iddianame hazırlandı. Dink cinayetini işleyenler ve şüphelilerle ilgili yeni gelişmeler hız kesmeden devam ediyor.