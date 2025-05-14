Hristiyanların İznik’i Ziyareti Önemli

HRİSTİYAN DİNAMİKLERİ VE İZNİK

Hristiyan din adamlarının İznik’e gelmesinin arkasında yatan önemli bir neden var. Bu durum M.S 325 yılına kadar uzanıyor. Roma İmparatoru 1. Constantinus, İznik Konsili’ni toplayarak papalık makamını tesis ediyor. Bu konsil toplandıktan 5 yıl sonra ise yeni Roma şehrini kuruyor ve İstanbul’u Roma’nın başkenti yapıyor. Aynı zamanda Ayasofya kilisesinin inşasını da üstleniyor.

KONSİLLERİN ÖNEMİ

Hristiyanlığın resmi din olarak kabul edilmesinin ardından İmparator Theodosius, ikinci Konstantinopolis Konsili’ni topluyor. İznik Konsili’nin yanı sıra Efes ve Kadıköy Konsilleri de büyük bir öneme sahip. Bu konsiller, Hristiyanlık mezheplerinin tamamı tarafından kabul edilen toplantılar olarak dikkat çekiyor. Antik çağ ve Erken Orta Çağ döneminde Hristiyanlık, İznik Hristiyanlığı olarak tanımlanıyor.

PAPA VE MEZHEP AYRILIKLARI

Papa olarak seçilen 14. Leo’nun İznik ziyaretinin bir diğer sebebi ise bu önemli konsilin 1700. yılı olması. Papa, bu ziyaretle eski mezhep ayrılıklarını azaltmayı hedefliyor. Bu durum, Hristiyanlık dininin birliğini sağlama çabası olarak da değerlendirilebilir.