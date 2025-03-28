Hristodulidis’ten Türkiye İle Diyalog Mesajı

TOPLANTIDA YUNANİSTAN İLE GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fransa’nın Paris şehrinde gerçekleştirilen “Ukrayna İçin Barış ve Güvenlik” başlıklı toplantı çerçevesinde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir görüşme yaptı. Bu buluşma, bölgedeki gerginliklerin azaltılması ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

DİYALOGUN ÖNEMİ VURGULANDI

Görüşmenin ardından Hristodulidis, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile bölgemizdeki gelişmeler hakkında daha detaylı bir diyaloğumuz oldu. Tüm taraflarca dile getirilen şey, var olan, ortaya çıkan her türlü görüş ayrılığını çözecek bir diyaloğa ihtiyaç duyulduğudur. Diyalog olmadan, diplomasi olmadan karşılaştığımız sorunlara, zorluklara çözüm bulunamaz. Türk hükümetiyle diyaloğun kademeli olarak başlamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmişte bu tür konferanslar bağlamında bile başarılması kolay olmayan bir şeydi ve bu tartışmanın yapılmasını önemli buluyorum” sözleriyle görüşmenin yapıcılığını vurguladı.