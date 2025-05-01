Hsd Kadrosundan Resmen Ayrıldı

AYRILIK HABERLERİ DEVAM EDİYOR

Deniz Can Aktaş ve Miray Daner’in başrollerini paylaştığı Hudutsuz Sevda dizisi son bölümün ardından da olayları yatıştıracak gibi görünmüyor. Dizi, her Perşembe akşamı milyonları ekran başına çekmeyi başarıyor ve ayrılık haberleri arka arkaya geliyor.

KADRODA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Yeni sezon onayı almış olan Hudutsuz Sevda dizisinde, sezon finaline kadar çok sayıda önemli ismin kadroya veda etmesi bekleniyor. Dizide son olarak Celal karakterini canlandıran Baran Akbulut, senaryoya göre diziye ölerek veda etti.