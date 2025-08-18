Huawei Pura 80 Ultra, Kamera Şampiyonu Olmuştur

DXOMARK TESTLERİ VE HUAWEI Pura 80 Ultra’NIN BAŞARILARI

DXOMARK, kameraları ve lensleri bilimsel ölçümler ve algısal analizlerle test eden, sektörde tanınan bir referans kuruluşudur. HUAWEI Pura 80 Ultra, yapılan detaylı testler sonucunda 180 puanla şimdiye dek en yüksek “Fotoğraf” skoruna ve 166 puanla en yüksek “Video” skorlarından birine ulaşmayı başardı. Ayrıca, “Telefoto” kategorisinde de en yüksek puanı alarak dikkat çekiyor. DXOMARK test raporunda, HUAWEI Pura 80 Ultra’nın farklı ışık koşullarında tutarlı ve canlı renkler, keskin detaylar ve doğal pozlama sağladığı ifade ediliyor. Raporda ayrıca, portre modunun başarılı cilt tonu reprodüksiyonu ve doğal arka plan bulanıklığı sunduğu, ultra geniş ve telefoto kameraların yakınlaştırma işlemi yapıldığında bile yüksek görüntü netliğini koruduğu belirtiliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE FOTOĞRAF PERFORMANSI

HUAWEI Pura 80 Ultra’nın 180 puanlık fotoğraf performansı, teknik donanım özelliklerinden kaynaklanıyor. Cihaz, 1 inç boyutundaki Ultra Aydınlatma HDR ana kamerası ile 16EV’lik geniş bir dinamik aralık sunarak yüksek kontrastlı sahnelerde hem aydınlık hem de gölgeli alanlarda detayların korunmasına olanak tanıyor. f/1.6 ile f/4.0 arasında ayarlanan değişken diyafram açıklığı, kullanıcılara alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor. Bu özellik, grup fotoğraflarında tüm öznelerin net kalmasını ya da portrelerde konunun arka plandan ayrılmasını mümkün kılıyor. Cihaz, sektörün ilk Değiştirilebilir Çift Telefoto Kamera sistemine sahip. Bu sistem, 3.7x optik ve 9.4x optik zoom sağlayan iki ayrı telefoto lensi tek bir modülde birleştirerek farklı mesafelerde çekimlerde netlik ve detay kaybını minimize ediyor.

GÖRÜNTÜ VE RENK DOĞRULUĞU

166 puanla değerlendirilen video yetenekleri, fotoğraf performansını destekleyen donanımlardan güç alıyor. Ultra Aydınlatma HDR sensörü, videolarda geniş bir dinamik aralık sunarak zorlu ışık koşullarında dengeli pozlama sağlıyor. Geliştirilmiş görüntü sabitleme teknolojisi, hareketli çekimlerde bile akıcı ve net videolar elde edilmesine katkı sağlıyor. Ultra Chroma XMAGE kamera sistemi, 1,5 milyon çok spektrumlu kanalı kullanarak renklerin doğru bir şekilde yeniden üretilmesini hedefliyor. Bu teknoloji, farklı ışık kaynakları altında bile cilt tonlarının ve çevresel renklerin doğal görünmesine olanak tanıyor.

TASARIM VE EK ÖZELLİKLER

HUAWEI Pura 80 Ultra, görüntüleme yeteneklerinin yanı sıra tasarım detaylarıyla da farklılaşıyor. Cihazın Prestij Altın ve Prestij Siyah renk seçenekleri, İleri Sembol Tasarımı olarak adlandırılan estetik yaklaşımını yansıtıyor. Ekran koruması için kullanılan İkinci Nesil Kristal Zırh Kunlun Cam, standart camlara göre düşmelere karşı 25 kat daha fazla dayanıklılık sunacak şekilde tasarlanmış. Cihazda, sık kullanılan uygulamalara ya da özelliklere hızlı erişim için programlanabilen bir Yapay Zeka Akıllı Kontroller Düğmesi de mevcut.

LANSMA KAMPANYASI İLE FIRSAT

HUAWEI Pura 80 Ultra için lansman dönemine özel bir depozito kampanyası düzenleniyor. 19 Ağustos saat 21:30’daki lansman etkinliğiyle başlayacak kampanya kapsamındaki 99 TRY depozito ödemesiyle, 9999 TRY değerinde indirim kazanma fırsatı sunulacak. Depozito ödemeleri için son tarih 25 Ağustos saat 08:00, kazanılan indirimin kullanımı için son tarih ise 26 Ağustos saat 12:00 olarak belirlenmiş. Bu özel kampanyadan yararlanan kullanıcılar, ayrıca hediye olarak WATCH GT 5 Pro (42mm Beyaz/46mm Siyah) ve 100W Şarj Aleti elde edecekler. Kampanyanın bir parçası olarak, hediye olarak HUAWEI Care+ hizmeti de sunulacaktır. HUAWEI Pura 80 Ultra ile ilgili daha fazla bilgi almak için resmi satış kanalları ziyaret edilebilir.