Huawei, Xiaomi’yi Geride Bıraktı

ÇİN’DE AKILLI TELEFON PAZARINDA BÜYÜME

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarına sahip ülke olan Çin, 2024 yılında büyük bir patlama gerçekleştiremese de, yıllık bazda %1,5’lik bir büyüme kaydediyor. Counterpoint Research’ün yayımladığı son rapora göre, Çin akıllı telefon pazarındaki bu büyüme, yıl boyunca dalgalı bir grafik izliyor. Yılın başı ve sonu zayıf geçerken, 5. haftadan 36. haftaya kadar geçen süreçte 2023’e kıyasla talepte bir artış gözlemleniyor. Ancak, her marka bu dalgalanmayı aynı şekilde yaşamıyor.

HUAWEI VE XIAOMI’NİN BAŞARISI

Huawei, %36’lık bir büyüme ile bu dönem içerisinde en büyük kazanan konumuna geliyor. Bu artış, büyük oranda şirketin kendi ürettiği Kirin yonga setleriyle desteklenen yüksek kaliteli Mate serisinin satışları sayesinde gerçekleşiyor. Xiaomi, %10’luk bir büyüme ile onu takip ediyor. Xiaomi 14 ve Redmi serisinin güçlü satışları, rekabetçi fiyatlandırmanın etkinliğini bir kez daha kanıtlıyor. Vivo da %6’lık bir artış ile başarılı bir yıl geçiriyor ve hem orta sınıf hem de premium segmentlerdeki yerini güçlendiriyor. X200 serisi, Vivo’nun bu başarısındaki önemli etkenlerden biri oluyor.

MARKALAR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

Ancak diğer markalar bu kadar şanslı değil. Apple, satışlarında %13’lük bir düşüş yaşıyor. Huawei’nin premium cihazlarının piyasada dikkat çekmesine rağmen, tüketicilerin yeni telefon alma isteği azalmış durumda. Oppo da %9’luk bir düşüş ile karşılaşıyor, çünkü pazardaki rekabet giderek artıyor. Honor, ürün yelpazesini genişletmesine rağmen, yine de küçük bir düşüş kaydediyor.

GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

2025 yılına bakıldığında, Çin hükümetinin elektronik ürünlerde, özellikle akıllı telefonlardaki tüketici harcamalarını artırmak amacıyla başlattığı sübvansiyonlar, pazarı canlandırma potansiyeline sahip. Ancak ekonomik belirsizlikler ve finansal baskılar devam ediyor ve bu durum uzun vadeli görünümü belirsiz kılıyor. Huawei, Xiaomi ve Vivo için zorluk, bu büyümeyi sürdürmek olacak. Apple ve Oppo ise pazarında daha fazla yenilik yaparak durumu değiştirmek zorunda kalacak.