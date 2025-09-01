Gündem

Hüdaverdi Tatlıbal, Başından Vurularak Öldü

hudaverdi-tatlibal-basindan-vurularak-oldu

OLAYIN YAŞANDIĞI YER

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesindeki Yaşamkent Mahallesi 3208. Sokak’ta gerçekleşiyor. Sokakta sarımsak satan Hüdaverdi Tatlıbal, kimliği bilinmeyen bir husumetçi tarafından silahlı saldırıya maruz kalıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderiliyor. Başından vurulan Tatlıbal, sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırılıyor. Ancak Hüdaverdi Tatlıbal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatta kalamıyor.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olayla ilgili bir soruşturma başlatılıyor ve kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Şanlıurfa’da Kuzenler Arasında Kavga: 1 Ölü

Birecik'te arazi anlaşmazlığı sonucu amca çocukları arasında çıkan silahlı çatışmada 59 yaşındaki Mehmet Hıdır Çakmak yaşamını yitirdi, 3 kişi gözaltına alındı.
Gündem

Taksici, Tartıştığı Kişiyi Bıçakladı

Kayseri'de bir taksici, H.Ş. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.