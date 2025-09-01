Hüdaverdi Tatlıbal, Başından Vurularak Öldü

OLAYIN YAŞANDIĞI YER

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesindeki Yaşamkent Mahallesi 3208. Sokak’ta gerçekleşiyor. Sokakta sarımsak satan Hüdaverdi Tatlıbal, kimliği bilinmeyen bir husumetçi tarafından silahlı saldırıya maruz kalıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderiliyor. Başından vurulan Tatlıbal, sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırılıyor. Ancak Hüdaverdi Tatlıbal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatta kalamıyor.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olayla ilgili bir soruşturma başlatılıyor ve kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.