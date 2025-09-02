Hüdaverdi Tatlıbal, başından vuruldu

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Akşam saatlerinde, Çankaya ilçesindeki Yaşamkent Mahallesi’nin 3208. Sokak’ında bir olay gerçekleşti. Araç ile sokakta sarımsak satan Hüdaverdi Tatlıbal, ismi henüz belirlenemeyen husumetlisi tarafından silahlı saldırıya maruz kaldı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın yapılmasının ardından, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri geldi. Başından vurulan Hüdaverdi Tatlıbal, sağlık görevlileri tarafından Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Tatlıbal kurtarılamadı.

SORUŞTURMA VE ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalar sürmektedir.