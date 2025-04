Hudutsuz Sevda İzlendi, Tepkiler Yükseldi

YORUMLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Özellikle son haftalarda her bölümü dikkat çeken Hudutsuz Sevda dizisinin son bölümü yine tartışmalara neden oldu. Hudutsuz Sevda yeni bölüm, NOW ekranlarında yayınlandığı gece büyük bir etkinin altına imza atmayı başardı, ancak yaşanan krizler bitmek bilmiyor. Miray Daner ve Deniz Can Aktaş’ın başrollerini paylaştığı dizide Halil İbrahim karakterinin yaşadığı sorunlar sürmeye devam ediyor.

İZLEYİCİLERİN TEPKİLERİ KESİLMİYOR

Dizi, tepkilere neden olan sahneleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Halil İbrahim ve Didem’in yer aldığı yatak sahnesi izleyicileri adeta çileden çıkarıyor. Hudutsuz Sevda, yayınlandığı her bölümde farklı tepkiler ve yorumlarla gündem olmaya devam ediyor.