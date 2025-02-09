Hukuk Fakültelerine Girişte İlk 100 Bin Şartı

HUKUK FAKÜLTELERİNE GİRİŞTE YENİ DÜZENLEME

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda hukuk fakültelerine kabulde başarılı sıralamanın üst sınırının 100 bine çıkarıldığını açıkladı.

KURSİYE DAHA DONANIMLI ÇIKMAK GEREKİYOR

Bakan Tunç şu şekilde belirtti; “Güvenilir bir adalet sisteminin tesisi, hukuk nosyonuna sahip iyi yetişmiş hukukçularla mümkündür. Milletimiz adına önemli kararlara imza atacak olan hakim ve savcılarımızın, savunmayı temsil eden avukatlarımızın hem nitelik hem nicelik olarak kürsüye daha donanımlı çıkmaları büyük önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışıyor, adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Hukuk eğitiminin niteliğini daha da artırmak için hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve yüksek okuldan dikey geçişin sonlandırılması uygulamalarının ardından fakülteye girişte başarı sıralaması da yükseltildi.”

GELECEĞİN HUKUKÇULARINA BAŞARILAR DİLİYORUM

Adalet Bakanlığı olarak hazırladığı #TürkiyeYüzyılı’nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan görüş doğrultusunda, ÖSYM’nin yayımladığı YKS başvuru kılavuzunda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adayların tercih edebileceği belirtildi. Hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralamasının yükseltilmesinin eğitim kalitesini daha da artıracağına inandığını vurgulayan Bakan Tunç, “Geleceğimizin hukukçularına, adaletin tecellisi için çıkacakları zorlu yolda üstün başarılar diliyorum.” şeklinde ifadelerde bulundu.

ÖNCEKİ ÜST SINIR 125 BİNDİ

23 Ocak’ta Tunç, hukuk fakültelerine girişte üniversite sınavındaki başarı sıralamasının 100 bine çıkarılacağını belirtmişti. Daha önce hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralaması üst sınırı 125 bindi.