RAMAZAN BAYRAMI’NIN ANLAM VE ÖNEMİ

Mübarek Ramazan ayını geride bırakmanın getirdiği mutluluğun yanında, hüzün de yaşıyoruz. Hüzünlü hissetmemizin nedeni, rahmetle dolu, mağfiretle süslü bu özel zaman diliminde edindiğimiz ruhsal deneyimlerdir. Ramazan ayı, bir yıl boyunca beklediğimiz, manevi ve maddi mükâfatlar kazandığımız bir zaman. Bayram, bu mükâfatların bir tezahürü olarak karşımıza çıkıyor. “Bu mükâfata layık ve müstahak olmak, halisane bir temennimdir.” Bayram günleri, barış ve kardeşlik duygularının ön plana çıktığı, iyi ilişkilerin pekiştiği zaman dilimleridir. Barış ortamının güçlenmesi ve dargın kalplerin bir araya gelmesi bayramların temelidir.

HUZURUN ARTIRILMASI GEREKEN BİR KONU

Bayram, birlikteliğin ve iyiliğin artırılması için bir fırsat sunuyor. Ancak bu fırsatın kullanılmaması, hem millet hem de Allah indinde affedilmeyecek bir durum. Barış ve huzur, toplum için kalıcı bir bayram havası yaratmalıdır. Hedefimiz, ülkemizi sürekli olarak bu anlayışla yaşanabilir bir yer haline getirmek. “Bu mühim ve mümtaz hedef, sabır, samimiyet, güven, empati ve hoşgörü gerektiriyor.” “Terörsüz Türkiye” amacı doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz. Ülkemiz, demokratik siyasi alt yapısını geliştirirken hiçbir dış müdahaleye maruz kalmayacak bir dönüşüm yaşamaktadır. Barış fırsatları artarken, dış ve iç saldırılara karşı direnç göstermemiz gerekiyor.

SİYASİ KAVGALAR VE TOPLUMSAL YANSIMALARI

Bu süreçte, bazı grupların barışı sabote ederek toplumu kaosa sürüklemek istemesi dikkat çekiyor. Bu durumu fırsat bilen bazı muhalefetler, barış arayışını sarsmayı hedefliyor. Özellikle “Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı açtığı cephe” kaygı verici. İç politikada yaşanan bu gerginlik, toplumu olumsuz etkiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan yolsuzluk iddiaları, bu durumu daha da kötüleştiriyor. Bu gibi olaylar, “hukukun üstünlüğü” ilkesinin erozyona uğramasına neden olacak. Adalet arayışının önünü kesmek isteyen gruplar, kaos çıkarmaya çalışıyor. Bu tür provokasyonlar, sonuçta toplumsal huzuru bozan bir etkiye sahip.

BİRLEŞME VE DAYANIŞMA VURGUSU

“Türkiye’de hak arayışlarının yolu bellidir ve herkese açıktır.” Toplumun huzurunu sağlamak, hepimizin ortak görevi. Bu konuda, tüm vatandaşlardan destek bekleniyor. Yasaların dışına çıkmadan barışı sağlamanın önemi vurgulanıyor. Siyasette yaşanan kargaşa ve yolsuzluk iddiaları, insanların güvenini sarsıyor. Bu durumu aşmak, tüm toplumun sorumluluğudur.

Ramazan Bayramı’nda, “bu mübarek günlerin insanlar arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmesini” diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutlarken, yola çıkacak olanların güvenliğini ön planda tutmalarını hatırlatmak istiyorum. Bayram, sevdiklerimizle bir araya gelmek için bir fırsat. Hep birlikte bu güzel günleri anlamlı kılmak, tüm millet olarak bize düşen bir görev. Mübarek Ramazan Bayramı’mız kutlu olsun.