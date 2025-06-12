Ekonomi

Hükümetin Zam Teklifi Yarından İtibaren

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HÜKÜMETTEN KAMU İŞÇİLERİ İÇİN ZAM TEKLİFİ

Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini açıklamak üzere hazırlık yapıyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisi, toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyor. 2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesiyle ilgili hükümetin önerisi yarın duyurulacak.

BAKANIN AÇIKLAMALARI BAYRAM SONRASINI GÖSTERİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği açıklamada, zam teklifinin Kurban Bayramı sonrasında sunulacağını dile getirmişti.

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