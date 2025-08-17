Hull City, Oxford United’ı 3-2 yendi

MAÇTA İLK YARI HEYECANI

İngiltere Championship’in ikinci hafta müsabakasında Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu Hull City, Oxford United’ı ağırladı. The MKM Stadyumu’nda gerçekleştirilen karşılaşma, ev sahibi ekip Hull City’nin 3-2’lik galibiyetiyle sona erdi. İlk yarıda, iki takım arasında toplam dört gol atıldı. Hull City, maçın başlama düdüğünden sadece 2 dakika sonra Joe Gelhardt’ın attığı golle öne geçti. Ancak Oxford United, 9. dakikada Will Lankshear’ın kaydettiği golle durumu eşitledi. Hull, 20. dakikada Matty Crooks’un sayısıyla bir kez daha öne geçti fakat bu üstünlük, 26. dakikada Cameron Brannagan’ın golüyle tekrar kaybedildi ve devre 2-2 sona erdi.

GALİBİYET SON ANLARDA GELDİ

Maçın heyecanı uzatma dakikalarında arttı. Olivier McBurnie, 90+4. dakikada attığı golle Hull City’ye galibiyeti getirdi. Maçta, Hull City’nin Trabzonspor’dan transfer ettiği John Lundstram ilk 11’de yer aldı ve maçı 90 dakika tamamladı. Ancak, bordo-mavili ekipten katılan Enis Destan, müsabakanın kadrosuna dahil edilmedi. Ayrıca, Hull City’nin Rizespor’dan yeni transferi Babajide Akintola, 67. dakikada oyuna girdi.

PUNTANIN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Hull City, 4 puana ulaşırken Oxford United ise 0 puanda kaldı. İlerleyen hafta, Hull City Blackburn’u konuk ederken Oxford United, Birmingham deplasmanına gidecek.