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Hull City, Sergej Jakirovic İle Anlaştı

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TEKNİK DİREKTÖR BEDELİ BELİRLENDİ

Hull City, teknik direktör belirsizlik dönemini sona erdirdi. Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu takım, yeni sezonda daha iddialı bir kadro ve yönetimle mücadele etmek için ilk adımı attı. Kulüp, Süper Lig’de Kayserispor’u yöneten 41 yaşındaki teknik adam Sergej Jakirovic ile anlaşma sağladı.

KÜME DÜŞME TEHLİKESİ ATLATILDI

Geçtiğimiz sezon Championship’te 21. sırayı alan Hull City, son haftada küme düşme riski yaşadı. Ancak, son anda lige tutunmayı başardı. Sezon bitiminde teknik direktör Ruben Selles ile yollar ayrıldı.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Hull City, Jakirovic ile 2+1 yıllık bir anlaşma imzaladı. Ayrıca, Kayserispor da kısa süre önce Jakirovic’in görevden ayrıldığını duyurdu.

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