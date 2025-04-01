Hurda Araç Teşviki İlgili Gelişmeler Açıklandı

HURDA TEŞVİKİ BEKLENTİLERİ

Son zamanlarda hurda teşviki ile ÖTV muafiyetinin geleceğine dair bir beklenti oluşuyor. Bu beklentinin nedenleri arasında MHP tarafından Meclis’e sunulan bir teklif yer alıyor. Teklife göre, ÖTV düzenlemesi gerçekleşirse, hurda araçlarını trafikten çekenler, yerlilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olan otomobilleri ÖTV ödemeden alabiliyor. Teklifte bunun dışında ek bir madde bulunmuyor. Hurda aracın sahiplik süresi ile ilgili bir düzenleme olmadığı ifade ediliyor, en azından şu an için.

KANUNUN GELECEĞİ

Bu yasayla ilgili en kritik soru ise ne zaman yürürlüğe gireceği. Şu an bu tasarının Meclis’e sunulmuş olmasına rağmen henüz görüşülmediği için resmileşmesi söz konusu değil. Ancak yetkili isimler bu konuda bazı açıklamalar yapmış durumda. Yasa tasarısının hayata geçiş süreci ve detayları merakla bekleniyor.