Hurda Teşviki 2025’te Yürürlüğe Girecek

ÖTV İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Milyonlarca araç kullanıcısı, 2025’te yürürlüğe girecek hurda teşviki ile ÖTV indirimli otomobil sahibi olmayı bekliyor. İlk hurda teşviki 2003’te uygulanmış, ardından 2010 ve 2017 yıllarında da yeni teşvikler devreye girmişti. Ayrıca, 2018 ve 2019 yıllarında da hurda teşvikli ÖTV indirimleri gerçekleştirilmişti.

YENİ DÜZENLEME KALICI OLACAK

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yeni bir ÖTV düzenlemesi teklifi ile meclise geldi. Özdemir’in önerdiği düzenleme, hurda teşvikini kalıcı hale getirmeyi hedefliyor. Bu teşvik kapsamında, tescil yaşı 25 ve üzeri olan araçların trafikten çekilmesi durumunda, sıfır otomobil almak isteyenlere belli bir oranla ÖTV indirimi uygulanacak. Önemli bir yanlış anlama var; genel olarak ÖTV indirimi ÖTV’nin tamamen kaldırılacağı şeklinde değerlendiriliyor. Ancak mesele bu şekilde değil. ÖTV’nin tümüyle kaldırılması yerine belli bir indirimin yapılması seçenekleri değerlendiriliyor.

POTANSİYEL ETKİLERİ

Tahminlere göre, bu düzenlemenin yaklaşık 3 milyon aracı etkilemesi bekleniyor. Ayrıca, her Türk vatandaşı bu konu üzerinden yalnızca bir kez yararlanma hakkına sahip olacak. Hurdaya verilecek araçlar için ise sürekli sahiplik şartı aranmayacak.