Hurdacıların Kaçırdığı 250 Bin TL’lik Malzeme Ele Geçirildi

hurdacilarin-kacirdigi-250-bin-tl-lik-malzeme-ele-gecirildi

Edinilen bilgilere göre, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nde yer alan bir iş yerinden 250 bin TL değerindeki hurda malzemenin çalınmasıyla alakalı olarak, emniyet yetkilileri tarafından suçluların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

SUÇLULAR YAKALANDI

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri 75 saatlik kamera incelemesi sonrasında hırsızlık olayını İ.E. (28) ve A.E. (22) isimli şahısların gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Yapılan operasyon sonucunda, şüpheli şahıslar İ.E. ve A.E. yakalanarak gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN HURDA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalar neticesinde, 250 bin TL değerindeki 500 kilogram hurda malzeme de ekipler tarafından ele geçirilerek, sorunsuz bir şekilde sahibine teslim edildi.

