Hürjet, Süpersonik Uçuşu Başarıyla Kanıtladı

HÜRJET SÜPERSONİK UÇUŞTA ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA ULAŞTI

Türkiye’nin milli jet eğitim uçağı HÜRJET, gökyüzünde bir başka önemli başarıya imza attı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, HÜRJET ilk kez 1.2 Mach hıza ulaşarak süpersonik uçuş yeteneğini başarıyla kanıtladı.

TEKNOLOJİK BİR BAŞARI OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Açıklamada, “Gök vatanın çelik kanatları arasında yerini alan HÜRJET, süpersonik jet eğitimi alanında önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Her uçuşuyla daha yükseğe, daha ileriye… Başarımızı gökyüzüne yazmaya devam ediyoruz” denildi. HÜRJET’in elde ettiği bu hız, yalnızca teknik bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye’nin havacılık vizyonundaki önemli bir sıçrama olarak değerlendiriliyor. Milli jet, bu yeni başarısıyla uluslararası arenada iddiasını bir kez daha kanıtlamış oldu.