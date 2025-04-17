HÜRJET Yeni Bir Başarı Elde Etti

HÜRJET BAŞARILI SÜPERSONİK UÇUŞ YAPTI

Türkiye’nin milli jet eğitim uçağı HÜRJET, önemli bir gelişmeyi geride bıraktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, HÜRJET ilk kez 1.2 Mach hıza ulaşarak süpersonik uçuş kabiliyeti gösterdi.

HÜRJET HIZ KAZANMA HASETİ

Açıklamada, “Gök vatanın çelik kanatları arasında yerini alan HÜRJET, süpersonik jet eğitimi alanında önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Her uçuşuyla daha yükseğe, daha ileriye… Başarımızı gökyüzüne yazmaya devam ediyoruz” ifadeleri yer aldı. HÜRJET’in ulaştığı bu hız, yalnızca teknik bir başarı değil, Türkiye’nin havacılık vizyonunda kayda değer bir atılım olarak da değerlendiriliyor. Milli jet, bu yeni başarısıyla dünya sahnesindeki yerini bir kez daha güçlendiriyor.