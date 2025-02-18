Hurma Fiyatlarında Ramazan Öncesi Yüzde 30 Zam

HURMA FİYATLARI TEZGÂHLARDA YERİNİ ALDI

Ramazan ayının vazgeçilmez ürünlerinden olan hurma, tezgahlarda yerini alıyor. İstanbul Eminönü’ndeki fiyatlar dükkan dükkan değişiklik gösteriyor ve geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30’luk bir zam yaşanıyor.

KİLOSU NE KADAR?

Hurmada fiyatlar, tür ve boyuta göre değişiyor ve kilosu 140 liradan başlayıp, 650 liraya kadar çıkabiliyor. Hurmaların cinsi ve büyüklüğüne bağlı olarak 70-80 lira arasında fiyat farkları belirleniyor.

KUDÜS HURMASI EN PAHALISI

Kudüs hurması, diğer çeşitler arasında en yüksek fiyata sahip. Bazı dükkanlarda ise Ramazan ayına özel indirimler sunuluyor.

ESNAF HAREKETLİLİK BEKLİYOR

Ürünlere 30-40 lira indirim yaptıklarını ifade eden esnaf, ay sonuna doğru satışlarda artış olacağını öngörüyor. Ramazan ayı, 1 Mart 2025 tarihinde başlayacak.