Hürmüz Boğazı’nda Gemi Trafiği Rekor Kırdı

Küresel ticaret için stratejik Hürmüz Boğazı’nda savaş öncesi günlük ortalama 130 gemi geçiş yaparken savaşın başladığı 28 Şubat’ta bu sayı 78’e geriledi ve yüzde 90 azaldı. Ancak 14 Haziran’da varılan 14 maddelik mutabakat sonrası trafik belirgin şekilde arttı. 24 Haziran’da 70 ticari gemi geçişiyle savaş sonrası en yüksek günlük trafik kaydedildi.

HAM PETROL TAŞIYAN SÜPER TANKERLER GEÇİŞ YAPTI

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak ve İran limanlarından hareket eden süper tankerler boğazdan geçti. Bu gemiler en az 11 milyon varil ham petrol taşıyordu. Gemi geçişleri günlük bazda yüzde 100’ün üzerinde arttı.

YUNANİSTAN'A SAVAŞ SONRASI İLK SEVKİYAT

Birleşik Arap Emirlikleri’nden yaklaşık bir milyon varil ham petrol taşıyan tanker Yunanistan’a doğru yol alıyor. Yunanistan, savaş sonrası sevkiyat yapılan batılı ülkelerden biri oldu. Daha önce gemilerin çoğu Asya ve Afrika ülkelerine gidiyordu.