Hürmüz Boğazı’nda Gemi Trafiği Rekor Kırdı

Ekonomi
Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği ve harita detayları
Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişleri, savaş sonrası önemli bir artış göstererek ticaretin canlandığını ortaya koyuyor.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Küresel ticaret için stratejik Hürmüz Boğazı’nda savaş öncesi günlük ortalama 130 gemi geçiş yaparken savaşın başladığı 28 Şubat’ta bu sayı 78’e geriledi ve yüzde 90 azaldı. Ancak 14 Haziran’da varılan 14 maddelik mutabakat sonrası trafik belirgin şekilde arttı. 24 Haziran’da 70 ticari gemi geçişiyle savaş sonrası en yüksek günlük trafik kaydedildi.

HAM PETROL TAŞIYAN SÜPER TANKERLER GEÇİŞ YAPTI

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak ve İran limanlarından hareket eden süper tankerler boğazdan geçti. Bu gemiler en az 11 milyon varil ham petrol taşıyordu. Gemi geçişleri günlük bazda yüzde 100’ün üzerinde arttı.

YUNANİSTAN'A SAVAŞ SONRASI İLK SEVKİYAT

Birleşik Arap Emirlikleri’nden yaklaşık bir milyon varil ham petrol taşıyan tanker Yunanistan’a doğru yol alıyor. Yunanistan, savaş sonrası sevkiyat yapılan batılı ülkelerden biri oldu. Daha önce gemilerin çoğu Asya ve Afrika ülkelerine gidiyordu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Yediemin Otoparkındaki Araçlara Satış Çağrısı

Trafikten men edilme veya haciz nedeniyle otoparka çekilen araçlar zamanla görüntü kirliliği oluşturdu ve işletmeciler için sorumluluk yarattı. Yediemin otopark işletmecisi Şehmuz Günaytan, tesislerinde yıllardır bekleyen araçların sorun haline geldiğini söyledi.
Manşet

Niğde’de Havai Fişek Fabrikasında Patlama

Niğde'nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında saat 16.45 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleştiği öğrenildi.
Manşet

Antalya ve Balıkesir’de Orman Yangını

Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ve Balıkesir'in Yeniköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenlerle iki ayrı yangın çıktı. İhbar üzerine her iki bölgeye de itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Manşet

Böcek Ailesi Davasında Karar Açıklandı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Böcek ailesinin zehirlenme sonucu ölümüyle ilgili davada 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında kararını açıkladı. Duruşmaya sanıklar, avukatlar ve aile yakınları katıldı.
Manşet

Fatih Ürek’in Mirası Satılıyor

"Hadi Hadi" şarkısıyla tanınan Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kalbi 20 dakika durdu.