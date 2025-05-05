Hürriyet Yazarı Abdkdr Slv, Özgür Özl’e Saldırıyı İddia Etti

SELVİ’DEN DİKKAT ÇEKİCİ AÇIKLAMALAR

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 4 Mayıs 2025’te İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde, Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında yaşadığı yumruklu saldırı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Selvi, bu saldırının arkasındaki bağlantıların derinlemesine araştırılması gerektiğini ifade etti.

KUKLACIYA DİKKAT!

Selvi, yazısında, “Önemli olan o yumruğu atan şahıs değil, onu yumruk atmaya azmettirenlerdir. Onun arkasındaki parmaktır. Kukla değil, kuklacıya bakmak lazım” diyerek, saldırgan S.T.’nin (66) yalnız hareket etmediğini ima etti. İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, S.T. 2004 yılında iki çocuğunu öldürme, hırsızlık ve tehdit suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırılmış, 2020’de şartlı tahliye ile serbest kalmıştı. Selvi, söz konusu saldırının bireysel bir mesele veya anlık bir öfke ile gerçekleştiğini düşünmüyor; bunun yerine siyasi bir hedef taşıdığı görüşünü savunuyor.

Selvi, bu saldırının siyasi ortamı germek ve kargaşa yaratmak amacıyla gerçekleştirildiğini öne sürdü. “CHP Lideri’ne yapılan saldırı ile siyasi ortamı germek ve bir kaos ortamı oluşturmak istedikleri belli” diyen Selvi, olayın iyi bir şekilde araştırılması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, Selvi, Özgür Özel’e yönelik daha önce de bazı operasyonların düzenlendiğini iddia ederek, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile ilgili asılsız iddiaların CHP içindeki güç mücadelelerinden kaynaklandığını ifade etti.