Husiler: Başbakan Rehavi, Bazı Bakanlar Şehit Oldu

İSRAİL’İN SALDIRISI VE SON GELİŞMELER

İsrail, 28 Ağustos’ta Yemen’in başkenti Sana’ya bir saldırı düzenledi. Husilere bağlı Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Değişim ve İnşa Hükümeti’nin başında bulunan Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi, beraberindeki bazı bakanlarla birlikte geçen perşembe günü şehit olmuştur” ifadelerine yer verildi. Yine edinilen bilgilere göre, İsrail’in düzenlediği saldırıda, Rehavi ve bazı bakanların yer aldığı rutin bir toplantı hedef alındı. Saldırı sonucunda toplantıdaki bazı kişilerin orta ve ağır yaralı olarak kurtulduğu, tedavi süreçlerinin devam ettiği aktarıldı.

HUSİLERDEN DESTEK SÖZÜ VE GÜÇLENME YEMİNİ

Husiler, Gazze’nin halkına destek vermeye ve onları yalnız bırakmamaya devam edeceklerini belirtti. Aynı zamanda, silahlı kuvvetlerin gücünü artırmak ve geliştirmek için gerekli çalışmaların süreceğini vurguladılar. Bu meselenin, tüm tehlikelere karşı koyabilmek için önemli olduğu ifade edildi. Husilere ait el-Mesire televizyon kanalı, Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat’ın havadisi olduğu bir video kaydını yayımladı.

İNTİKAM VE TEHDİTLER

El-Meşat, saldırıda hayatını kaybeden Başbakan Rehavi ile diğer bakanlar için Yemen halkına başsağlığı diledi. Ayrıca, ölenler için ‘intikam’ sözü vererek, düşmanın gerçekleştirdiği eylemin “şanstan başka bir şey olmadığını” belirtti. İsrail’i tehdit eden Meşat, “İntikamımız uzun sürmeyecek. Kirli ve hain hükümetinizin yaptıkları yüzünden sizi karanlık günler bekliyor” diyerek sert mesajlar verdi. Meşat, Filistin topraklarını işgal eden İsraillilere, ülkelerine dönmeleri için hâlâ bir fırsat olduğunu hatırlatırken, vatandaşlara ülkelerini terk etme imkânlarını değerlendirme çağrısında bulundu. Meydan okumalara meydan okumakla karşılık vereceklerinin altını çizdi.