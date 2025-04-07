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Husiler, Kızıldeniz’de ABD Gemilerini Vurdu

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HUSİLERİN YÜKSELEN ETKİSİ

Yemen’de, İran’ın desteğini alan Husi güçleri, Kızıldeniz’deki gerilimi arttırmaya devam ediyor. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, son yaptığı açıklamada, bölgede görev yapan ABD donanmasına ait iki destroyerin füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.

İSRAİL’E YAPILAN SALDIRILAR

Saree, saldırıların yalnızca Kızıldeniz’le sınırlı kalmadığını, İsrail’in Yafa kıyılarına da insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini ifade etti. Bu eylemlerin önemli bir noktası, bölgesel gerilimin sadece deniz alanında değil, aynı zamanda İsrail topraklarına kadar uzanması. Gerçekleştirilen saldırılarda herhangi bir can ya da mal kaybı olup olmadığına dair resmi bir açıklama ise henüz gelmedi. Ancak bu tür eylemlerin, bölgedeki güvenlik dengesi açısından ciddi yankılar yaratması bekleniyor.

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