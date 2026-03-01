İran’da Hamaney’in Ölümüyle Yas Başladı

ABD İLE İSRAİL’DEN İRAN’A HAVA SALDIRISI

Uzun bir süredir İran’a yönelik tehditlerde bulunan ABD ile İsrail, beklenen hamleyi gerçekleştirdi. Dün sabah saatlerinde İran’a yönelik başlatılan hava saldırılarında birçok üst düzey isim hedef alındı. Bu saldırılarda İran’ın dini lideri Ayettullah Ali Hamaney’in konutu da hedef alındığı ve bu saldırıda Hamaney’in hayatını kaybettiği iddiaları ortaya atıldı. İran devlet televizyonu, Hamaney’in öldüğünü duyurdu.

HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Hamaney’in ölüm haberi ile birlikte ülke genelinde çeşitli şehirlerde halk sokaklara döküldü. İran bayraklarıyla sokağa çıkan kalabalık, ellerinde Hamaney’in posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

SİYAH BAYRAK İKONU OLARAK ASILDI

Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi’nin kubbesine siyah bayrak asıldı. Siyah bayrak asılırken bölgeye toplanan İranlılar, Hamaney’in vefatı nedeniyle hüzünlerini gözyaşlarıyla ifade etti.

SİYAH BAYRAĞIN ANLAMI

Hamaney’in ölümünden sonra siyah bayrağın asılması, İran’da önemli olayların ardından gelen bir geleneği yansıtıyor. İmam Rıza Türbesi’nde, Muharrem ve Sefer ayı boyunca asılı olan siyah bayrak, bu dönemde yeşil bayrakla değiştirilmişti. Siyah bayrak asılması genelde yas anlamı taşırken, İran daha önce İsrail-Hamas arasında süregelen çatışmalar nedeniyle de bölgede ölen binlerce sivil için siyah bayrak astığını belirtmekteydi.