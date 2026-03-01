İran Lideri Hamaney’in Ölümüyle Ortadoğu’da Bıçak Gibi Kesildi

Orta Doğu’da patlak veren savaş, 37 yıllık İran liderinin vefatıyla sonuçlandı. ABD ve İsrail tarafından İran’a gerçekleştirilen öncü bir saldırıda, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney yaşamını yitirdi. Hamaney’in ölümüne dair ilk açıklamalar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. İran ise daha sonra Hamaney’in vefatını doğruladı.

Bir Tarafta Yas, Diğer Tarafta Kutlama

İran Devlet Televizyonu, “Velayeti Fakih Seyyid Ali Hamaney şehit edildi.” ifadesinin ardından ülkede 40 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Ayrıca, Hamaney’in ölümü münasebetiyle bir haftalık resmi tatil kararı alındığı da açıklandı. Halkın bir kısmı yas için sokaklara çıkarken, diğer kısmı ise Hamaney’in ölümünü kutlamak amacıyla meydanlara iniyor.

Heykelini Devirdiler

Ülke genelinden gelen kutlama görüntüleri dikkat çekti. ABD merkezli bir haber kaynağı tarafından paylaşılan görüntülerde, dini liderin heykelinin bir grup İranlı tarafından yıkıldığı gözlemlendi.

Sevinç Naraları Atıldı

Başka bir görüntüde ise vatandaşların sevinç çığlıkları attığı görüldü. Hamaney’in 37 yıllık liderliğinin sona ermesini kutlayan halk, havai fişekler patlatarak coşku yaşadı.

Ayetullah Ali Hamaney Kimdir?

1979’daki İslam Devrimi’nden bu yana İran’ın ikinci dini lideri olan Ayetullah Ali Hamaney, 1989’dan beri bu görevi sürdürüyor. Bugün genç İranlıların tamamı, yalnızca onun yönetimi altında hayatlarını sürdürüyor. Ülkedeki siyasi yapıda birçok farklı güç merkezi bulunsa da, Hamaney bu yapıların merkezinde yer alıyor. Kamu politikaları üzerinde veto yetkisine sahip olan dini lider, atamaların yapılmasında belirleyici rol oynuyor. Devlet başkanı ve İran Silahlı Kuvvetleri’nin (Devrim Muhafızları dahil) başkomutanı olan Hamaney, neredeyse sınırsız bir otoriteye sahip.

Sekiz Çocuklu Ailenin En Büyük İkinci Çocuğu

1939 yılında, İran’ın ikinci büyük şehri olan Meşhed’de dünyaya geldi. Sekiz çocuklu bir ailenin ikinci çocuğuydu. Babası, Şii mezhebine mensup orta düzeyde bir din adamıydı. Küçük yaşlardan beri Kur’an eğitimi alan Hamaney, yalnızca 11 yaşında din adamı unvanını kazandı. Ancak dönemin diğer dini liderleri gibi, o da manevi kimliğini siyasi bir duruşla bütünleştiriyordu.

Humeyni’nin Ölümü ile Göreve Geldi

Etkileyici bir hatip olan Hamaney, İran Şahı’na karşı muhalif hareketlerin içinde yer aldı. Yıllar boyunca yeraltına inerek, defalarca hapse atıldı. Gizli polis tarafından altı kez tutuklanan Hamaney, işkencelere maruz kalmış ve sürgüne gönderilmiştir. İslam Devrimi’nin ardından, devrimin lideri Ayetullah Humeyni tarafından Tahran’daki Cuma hutbelerini vermesi için görevlendirildi. 1981 yılında cumhurbaşkanı seçilen Hamaney, 1989’da Humeyni’nin vefatı sonrası dini lider unvanını üstlendi.