Huzurevi Ücretlerine Yüzde 35 Zam Uygulandı

Türkiye’nin artan nüfusu ve değişen aile yapısı, huzurevlerine olan talebi ciddi şekilde artırıyor. Yaşlı bakımının maliyeti ise çoğu bireyin karşılaması güç hale geliyor.

ÖZEL HUZUREVİ ÜCRETLERİ YÜZDE 35 ARTTI

İstanbul’da özel huzurevi fiyatları yüzde 35 oranında yükseldi. Bu artışın ardından özel huzurevlerinde aylık taban fiyat 20 bin 250 lira olarak belirlendi, bazı üst segment yerler ise 100 bin lirayı geçti. Bakım hizmetleri için eklenen KDV ve diğer sağlık hizmetleri de maliyetleri artırmakta.

EN YÜKSEK FİYAT: 106 BİN 616 LİRA

Kentteki en yüksek ücretli özel huzurevinin aylık ücreti 106 bin 616 liraya ulaşmış durumda.

YÜZDE 10 KDV EKLENİYOR

Belirlenen yeni ücretlere ek olarak, yüzde 10 KDV de ekleniyor.

EK ÜCRETLENDİRMELER MEVCUT

Açıklanan fiyatların yalnızca bakım hizmetlerini kapsadığına vurgu yapılıyor. Fizik tedavi gibi sağlık hizmetleri ek ücretlendirme ile sunulmakta.

“20 BİN LİRAYA HUZUR EVİ BULMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Bakım merkezinin genel müdürü Fikret Bayrak, özel huzurevlerinin otel konseptinde bir hizmet sunduğunu belirterek, “İstanbul’da 20 bin lira seviyesinde bir huzurevi bulmanın mümkün olmadığını” ifade ediyor.

BAKANLIĞA BAĞLI HUZUREVLERİ DAHA UYGUN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı huzurevleri ise daha düşük fiyatlarla hizmet sunuyor; bu huzurevlerinde oda fiyatları ortalama 10 bin lira civarında. Ayrıca, bu kurumlar 60 yaş üstündeki bireylere hizmet vermekte.

BELEDİYELERİN DE HUZUREVİ VAR

İl ve ilçe belediyelerine ait huzurevleri, fiyatları daha da uygun hale getiriyor.

ÖZEL SEKTÖR HUZUREVLERİNDE YAŞ SINIRI 55

Bayrak, özel sektörde yaş sınırının 55 olduğunu belirtiyor.

DESTEK ÇAĞRISI

Özel huzurevlerinin daha ulaşılabilir olabilmesi için destek çağrısında bulunan Bayrak, maliyetlerin azaltılması durumunda daha fazla kişiye hizmet verilebileceğini vurguluyor. Özel sektör temsilcileri de artan giderlere karşılık kamusal destek talep ediyor.