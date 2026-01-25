Huzurevi Ücretlerine Yüzde 35 Zam Uygulandı

huzurevi-ucretlerine-yuzde-35-zam-uygulandi

Türkiye’nin artan nüfusu ve değişen aile yapısı, huzurevlerine olan talebi ciddi şekilde artırıyor. Yaşlı bakımının maliyeti ise çoğu bireyin karşılaması güç hale geliyor.

ÖZEL HUZUREVİ ÜCRETLERİ YÜZDE 35 ARTTI

İstanbul’da özel huzurevi fiyatları yüzde 35 oranında yükseldi. Bu artışın ardından özel huzurevlerinde aylık taban fiyat 20 bin 250 lira olarak belirlendi, bazı üst segment yerler ise 100 bin lirayı geçti. Bakım hizmetleri için eklenen KDV ve diğer sağlık hizmetleri de maliyetleri artırmakta.

EN YÜKSEK FİYAT: 106 BİN 616 LİRA

Kentteki en yüksek ücretli özel huzurevinin aylık ücreti 106 bin 616 liraya ulaşmış durumda.

YÜZDE 10 KDV EKLENİYOR

Belirlenen yeni ücretlere ek olarak, yüzde 10 KDV de ekleniyor.

EK ÜCRETLENDİRMELER MEVCUT

Açıklanan fiyatların yalnızca bakım hizmetlerini kapsadığına vurgu yapılıyor. Fizik tedavi gibi sağlık hizmetleri ek ücretlendirme ile sunulmakta.

“20 BİN LİRAYA HUZUR EVİ BULMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Bakım merkezinin genel müdürü Fikret Bayrak, özel huzurevlerinin otel konseptinde bir hizmet sunduğunu belirterek, “İstanbul’da 20 bin lira seviyesinde bir huzurevi bulmanın mümkün olmadığını” ifade ediyor.

BAKANLIĞA BAĞLI HUZUREVLERİ DAHA UYGUN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı huzurevleri ise daha düşük fiyatlarla hizmet sunuyor; bu huzurevlerinde oda fiyatları ortalama 10 bin lira civarında. Ayrıca, bu kurumlar 60 yaş üstündeki bireylere hizmet vermekte.

BELEDİYELERİN DE HUZUREVİ VAR

İl ve ilçe belediyelerine ait huzurevleri, fiyatları daha da uygun hale getiriyor.

ÖZEL SEKTÖR HUZUREVLERİNDE YAŞ SINIRI 55

Bayrak, özel sektörde yaş sınırının 55 olduğunu belirtiyor.

DESTEK ÇAĞRISI

Özel huzurevlerinin daha ulaşılabilir olabilmesi için destek çağrısında bulunan Bayrak, maliyetlerin azaltılması durumunda daha fazla kişiye hizmet verilebileceğini vurguluyor. Özel sektör temsilcileri de artan giderlere karşılık kamusal destek talep ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Huzurevi Ücretlerinde Rekor Artış Yaşanıyor

Huzurevlerinde kalan yaşlıların aylık ücretleri, bağlı oldukları kuruma ve sundukları hizmet çeşitliliğine göre farklılık göstermektedir.
Gündem

İsrail Saldırıları Sonucu Can Kaybı 71 Bin 657

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölenlerin sayısının 71.657'ye yükseldiğini bildirirken, son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Gündem

Yargıtay’dan Emeklilik Başlangıç Tarihine Dair Dönüşüm

Yargıtay, işe giriş belgesi ile emeklilik süresini doldurduğu iddia edilen çalışanın talebini reddetti; bordro eksikliği ve tanık ifadeleri bu kararı etkiledi.
Gündem

Türksat Kanal Sayısı 532’ye Ulaşarak Rekor Kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat uydularında yayın yapan televizyon kanal sayısının 532'ye ulaşarak son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktığını belirtti. Yurt dışı merkezli kanallar ise yüzde 50 artış göstererek 171 oldu.
Gündem

Akaryakıtta Zam Rüzgarı: 10 Günde 5’inci Artış

Son 10 günde Türkiye'de yapılan zamlarda artış 5 lira civarına ulaştı. Ekonomik dalgalanmalar tüketicileri etkiliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.