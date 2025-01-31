Hyundai, Avrupa’da Test ve Ar-Ge Genişletiyor

HYUNDAI MOTOR GRUBU’NUN YENİ GENİŞLEME PLANI

Hyundai Motor Grubu, Avrupa’daki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) tesislerini 25.000 metrekareden fazla genişleterek otomotiv sektöründeki yenilikçi rolünü güçlendiriyor. Grup, dünyanın en zorlu yarış pisti olarak bilinen Nürburgring’deki mevcut test merkezinin kapasitesini artırarak performanslı modellerindeki gelişimi hızlandıracak. Sürdürülebilir mobilite ve geleceğe yönelik genişleme konularında stratejik yatırımlarına da devam edecek.

NÜRBURGRING TEST MERKEZİ’NDE ÖNEMLİ GELİŞMELER

Hyundai, dayanıklılık testleri amacıyla 2011 yılında açtığı Nürburgring Test Merkezi’nde otomotiv endüstrisine önemli katkılarda bulundu. Bu merkez, markanın performanslı modellerinin hızla popülerleşmesinde önemli bir rol oynadı. Ayrıca, diğer içten yanmalı ve tamamen elektrikli Hyundai modellerinin inovasyonuna olan katkısı da dikkate değer.

YENİ TESİSLER VE TEKNOLOJİLER

Nürburgring’deki bu genişleme, grubun kapasitesini 834 metrekarelik ek son teknoloji test tesisleriyle artırıyor. Yeni atölye alanları, özel laboratuvarlar ve yüksek voltajlı elektrikli araç (EV) şarj istasyonları merkezi zenginleştirirken, tekerlek gürültüsü, titreşimi ve sertlik (NVH) dinamometresi ile gelişmiş şasi ve güç aktarma organı sistemleri de burada yer alacak. Bu cihazlar, yol testine gerek kalmadan çeşitli koşullar altında araç performansını simüle etmek ve değerlendirmek için kullanılacak.

GELİŞMİŞ SÜRÜCÜ DESTEK SİSTEMLERİNE ODAKLANMA

Yeni merkez, EV’leri ve gelişmiş sürücü destek sistemlerini (ADAS) geliştirmeye odaklanacak. Hyundai’nin HMETC Test Merkezi, özellikle Avrupa pazarındaki müşterilerin değişen ihtiyaçlarına özel çözümler sunmayı hedefliyor.