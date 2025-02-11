Hyundai Motor Türkiye İsim Değişikliği Yaptı

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE YENİ HEDEFLER

Bu değişimin devamı olarak, “Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’’ olan ticari unvanını “Hyundai Motor Türkiye Otomotiv A.Ş.’’ olarak değiştirmektedir. Bu unvan değişikliği sonrasında, Avrupa’nın da dahil olduğu 40’tan fazla ülkeye “Hyundai Motor Türkiye” adıyla araç ihraç edilmesi, ülkemiz için yeni bir gurur kaynağı oluşturmaktadır. Türk işçisinin emeğiyle üretilen araçlarla otomotiv endüstrisinde önemli bir yer edinmeyi amaçlayan Hyundai, İzmit’teki modern tesisi ile dikkat çekiyor.

KALİTELİ HİZMET VE YERLİ ÜRETİM

Müşterilerine yüksek kalitede hizmet sunan Hyundai, yedek parça teminini hızlı bir şekilde çözerek, araçların servis ve garanti hizmetlerinde etkin bir işleyiş sağlıyor. İzmit fabrikası, kalite ve standartlar açısından Hyundai Motor Grubu’nun üretim yapan 33 fabrikası arasında 5 yıldız kalite ödülüne sahip olan ilk fabrika olma özelliğine sahiptir. Hyundai, araç üretiminde kullandığı parçaların büyük bir kısmını ülkemizdeki tedarikçilerden temin ediyor. Türkiye’de 50’den fazla tedarikçiye sahip olan fabrikanın üretmiş olduğu araçların yerlilik oranı da %55’ten fazladır. Böylece istihdam ve bölge ile ülke ekonomisine olan katkısı her geçen gün artmaktadır.

BÜYÜK YATIRIM VE STRATEJİK ÜRETİM

Hyundai Motor Company’nin (%50) ve Kibar Holding’in (%50) ortaklığıyla, 180 milyon dolarlık yatırımla ilk olarak 50 bin kapasiteyle faaliyete geçen fabrika, önce 2006 yılında 100 bin kapasiteye, daha sonra da 2013 yılındaki yatırımlarla 210 bin üretim kapasitesine ulaşmıştır. Yapılan iyileştirme ve verimlilik artışı çalışmaları sonrasında, günümüzde üretim kapasitesi 245 bin adet olarak belirlenmiştir. Bu fabrika, Hyundai Motor Company’nin Avrupa’ya açılan kapısı olarak büyük bir stratejik öneme sahiptir.

TARİHÇE VE GELECEK VİZYONU

2025 yılı itibarıyla Hyundai Motor Company (%97) ve Kibar Holding (%3) ortaklığıyla faaliyet göstermeye devam etmektedir. 1997 yılından bu yana 3 milyonun üzerinde araç üreten bu tesis, aynı zamanda Hyundai Motor Company’nin ilk ve en uzun süre hizmet veren denizaşırı fabrikasıdır. Hyundai, ürettiği yüksek kaliteli modellerle Türk ekonomisine ve istihdama katkıda bulunmaya devam edecektir.