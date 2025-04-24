Hyundai Tucson’da Olay Kampanya Başladı

HYUNDAI TUCSON’UN YENİ DİZAYNI

Hyundai, SUV segmentindeki varlığını sürdürmek için 2025 model Hyundai Tucson ile yoluna devam ediyor. Model, görsel estetiği ve sunduğu yenilikçi teknolojilerle dikkat çekiyor. Şehir içi konforunu korurken maceracı bir sürüş tecrübesi yaşatmayı hedefliyor. Geniş motor seçenekleri, zengin donanım alternatifleri ve gelişmiş sürüş sistemleri ile dikkatleri üzerine çeken 2025 Hyundai Tucson, Türkiye yollarına güçlü bir giriş yapması bekleniyor.

İÇ MEKAN VE DONANIM ÖZELLİKLERİ

Yeni Hyundai Tucson’un dış tasarımında modern ve dinamik bir görünüm ön plana çıkıyor. Büyük ön ızgara, LED farlarla bütünleşerek araca hem agresif hem de şık bir görünüm kazandırıyor. İç mekânda ise yüksek kaliteli detaylar kullanıcıları karşılıyor. Yumuşak dokulu malzemeler, dijital gösterge paneli ve yüksek çözünürlüklü multimedya ekranıyla iç mekan, şıklık ve ergonomi açısından ön plana çıkıyor.

ZENGİN MOTOR SEÇENEKLERİ

Motor seçenekleri bakımından oldukça zengin olan 2025 Tucson, benzinli ve dizel seçenekleriyle geliyor. Benzinli alternatifte 1.6 litrelik T-GDI motor 160 beygir güç üretirken, dizel seçenek tarafında 1.6 litrelik CRDI motor 136 beygirlik bir performans sunuyor. Bu çeşitli motor seçenekleri, farklı sürüş tercihleri için ideal bir seçenek oluşturuyor.