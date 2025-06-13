İran-AABD Gerilimi Tırmanıyor

NÜKLEER GERİLİM YÜKSELİYOR

İran ve ABD arasında nükleer konularda gerilim artıyor. İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, dün yaptığı açıklamada, nükleer müzakerelerin bozulması veya Washington ile bir çatışma halinde, Tahran’ın bölgede bulunan ABD üslerine saldıracağını vurguladı. Bu açıklamanın ardından, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ni tahliye etmeye hazırlandığı öğrenildi. Ayrıca, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ortadoğu’daki personelinin aileleri için tahliye izni verdi. Hegseth, “Ortadoğu’da gelişmekte olan gerginliği izliyoruz” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’DE SEYAHAT UYARILARI

Associated Press’in haberine göre, ABD Bahreyn ve Kuveyt’teki gereksiz diplomatik personel ile ailelerinin tahliyesini planlıyor. Buna ek olarak, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarının Irak’a seyahat etmemelerini şiddetle tavsiye etti. Ancak, Iraklı kaynaklar, tahliyeyi gerektiren herhangi bir güvenlik tehdidi olmadığına dair bilgiler veriyor. Irak askeri sözcüsü, “İstihbarat ve saha raporları, diplomatik misyonların çalışmasını tehdit eden bir durum göstermiyor” dedi.

KUDÜS’TE PERSONEL KISITLAMALARI

ABD’nin Bahreyn Büyükelçiliği, operasyonda bir değişiklik olmadığını ve faaliyetlerin normal şekilde devam ettiğini belirtirken, Kudüs Büyükelçiliği’nden personel hareketlerinin kısıtlandığına dair açıklama yapıldı. Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, bölgedeki gerilimi artırmanın, İran’ın ABD ile yapacağı nükleer müzakereleri etkilemeyi amaçlayan bir “psikolojik savaş” olduğunu ifade etti. Ayrıca, İran’ın, bölgedeki tansiyon artışına rağmen Uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, “İsrail’in İran’a saldırısı yakın görünmüyor ama bu ihtimal yüksek. İran ile anlaşmak istiyorum ve onlarla anlaşmaya oldukça yakınız” dedi. Trump, Ortadoğu’daki ABD’li personelin ayrılması kararını terör alarmı nedeniyle aldıklarını ifade etti. “Evet, oradan çekiliyorlar çünkü orası tehlikeli bir yer olabilir” diyen Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini de vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakere sürecinin Ayetullah Ali Hamaney’in politikalarına uygun sürdüğünü belirtti. “Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz ve nükleer malzemeler almak için onların onayını beklemeyi kabul etmeyeceğiz” dedi. ABD’nin İran’la müzakere sürecinde uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurma talebine tepki gösteren Pezeşkiyan, “Onlar kim ki bize tüm nükleer endüstrimizi sökmemizi söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

NÜKLEER MÜZAKERELERİN GELECEĞİ

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler devam ederken, Trump, müzakerelerin bir anlaşmaya ulaşmaması durumunda İran’ı bombalamanın bir seçenek olduğunu belirtmişti. İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, “Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum, ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa, kayıplar kesinlikle daha fazla olacaktır” dedi.