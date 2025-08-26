Gündem

İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Gözaltında!

ibb-baskani-ekrem-imamoglu-nun-avukati-gozaltinda

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YAPILAN YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme meydana geldi. Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nun avukatlığını üstlenen Nusret Yılmaz, sabah saatlerinde Trabzon’da gözaltına alındı. Yılmaz’ın, İBB’ye yönelik rüşvet ve usulsüzlük iddiaları çerçevesinde sorgulanmak amacıyla İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ TUTUKLAMALAR VE YILMAZ’IN ROLÜ

Aynı soruşturma kapsamında, geçtiğimiz ay İmamoğlu’nun bir diğer avukatı Mehmet Pehlivan da tutuklanmıştı. Nusret Yılmaz’ın, İmamoğlu ailesiyle çocukluk arkadaşlığı ilişkisi bulunduğu ve son dönemdeki davalarda aktif bir rol oynadığı biliniyor. Bu durum, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek unsurlar arasında yer alıyor.

