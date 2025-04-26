İBB Genel Müdürü Gözaltına Alındı

OPERASYON DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik başlatılan soruşturma süreci dikkat çekiyor. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlamalarla yürütülen bu soruşturma çerçevesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde önemli bir operasyon düzenliyor.

GOZALTILANLAR VE OPERASYONUN KAPSAMI

Savcılığın onay verdiği 53 kişi hakkında gözaltı kararı sonrasında İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştiriliyor. Bu operasyon sonucunda 47 şüpheli gözaltına alınıyor. Firari durumda olan 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarılıyor. Bu süreçte gözaltına alınan isimler arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Basa, İBB Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay yer alıyor.