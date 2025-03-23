İBB Genel Sekreteri Çağlar Serbest Bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 99 kişinin “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla ilgili başlattığı soruşturmaların devam ettiğini duyurdu. Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın aralarında bulunduğu 7 şüpheliye de “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlaması getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından bazı şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliklerindeki işlemler tamamlandı.

SERBEST BIRAKILAN İSİM VE AÇIKLAMALARI

Hakimlik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ı “yurt dışı çıkış yasağı ve adlî kontrol şartı” ile serbest bıraktı. Serbest bırakılan Çağlar, adliye çıkışında, “Böyle bir muameleyle karşı karşıya kalmak insanın onurunu zedeliyor” şeklinde bir açıklama yaptı.

ÇAĞLAR’IN GEÇMİŞİ VE TARTIŞMALAR

Elli altı yaşındaki Çağlar, 2015’te Ziraat Bankası’ndaki genel müdürlük görevinden ayrılarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştı. Ancak daha sonra özel sektörde kariyerine devam etti. Çağlar’ın, Ziraat Bankası döneminde verdiği bazı krediler tartışmalara sebep olmuştu. Özellikle Bayrampaşa’daki ORA Alışveriş Merkezi için sağlanan 290 milyon Avro’luk kredi, CHP’li Aykut Erdoğdu tarafından “Cumhuriyet tarihinin en yüksek batık kredisi” olarak nitelendirilmişti.

CAN AKIN ÇAĞLAR’IN KİŞİSEL HAYATI VE KARİYERİ

1962 yılında Sivas’ta doğan Can Akın Çağlar, İstanbul Üniversitesi’nde bankacılık yüksek lisans eğitimini tamamladı. Hazine Müsteşarlığı’nda başladığı kariyerine, çeşitli bankalarda genel müdürlük yaparak devam etti. 2011 yılından sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na atanan Çağlar, ardından sigortacılık sektöründe de önemli görevlerde bulundu. Özel yaşamında evli ve üç çocuk babasıdır.