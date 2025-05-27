İBB Operasyonunda 25 Tutuklama Gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Yönelik Operasyonlar

TUTUKLAMALARA DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen dördüncü dalga operasyonunda 25 kişi tutuklamaya alınırken, 21 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. Tutuklamaların arasında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay gibi önemli isimler bulunuyor. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve koruma müdürü Mustafa Akın da tutuklananlar arasında yer alıyor. Ünlü projelere imza atan Yapı Merkezi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başar Arıoğlu ile ortakları Erdem Arıoğlu ve Sami Özge Arıoğlu da tutuklanmış durumda.

İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan operasyonlar bu süre zarfında yeni gözaltılarla devam ediyor. Son olarak perşembe sabahı 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 46 kişi, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildikten sonra savcılıktaki ifade işlemlerini tamamladı. Savcılık, 36 kişinin tutuklanmasını, 10 kişinin ise adli kontrol tedbiri uygulanması için nöbetçi hakimliğe sevkini talep etti.

TUTUKLANAN İSİMLER VE DETAYLAR

Sulh Ceza Hakimliği, gece yarısından sonra yapılan işlemler neticesinde 25 kişi hakkında tutuklama kararı verirken, 21 kişi hakkında adli kontrol kararı aldı. Tutuklananlar arasında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay yer alıyor. Ayrıca, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık da tutuklanan diğer önemli isimler. Diğer tutuklanan isimler arasında Murat Bıyık, Seza Büyükçulha, Sarp Yalçınkaya, Berat Çağrı Kapki, Güngör Gürman ve Sinan Sepetçi gibi isimler var.