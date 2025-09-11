İBB Soruşturması Gönül İlişkisiyle Sızdı!

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI’NDAN AÇIKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in ifadelerine değinen yazıda, Abdulkadir Selvi “Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapkı oldu” şeklinde bir aktarıma yer verdi. Selvi, Kapkı’nın mallarını kaçırmaya başlamasıyla operasyonun hızlandığını vurguladığını belirtti.

GÖNÜL İLİŞKİLERİYLE SIZDIRILDIĞI İDDİASI

Selvi’nin köşe yazısında dikkat çeken bir diğer nokta ise, operasyonun nasıl sızdırıldığı oldu. Selvi “İBB soruşturmasında tutuklanan isimlerden birinin yakınının gönül ilişkisi nedeniyle operasyonu önceden öğrendikleri söyleniyor” dedi. Böylece, soruşturmanın önemli bilgilerinin özel ilişkiler üzerinden dışarıya aktarıldığı iddiası gündeme geldi. Selvi, “Akın Gürlek, ‘Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapkı oldu’ diyor. Murat Kapkı nasıl öğrendi acaba?” ifadelerini kullanarak, Gürlek’in “O mallarını kaçırmaya başlayınca biz de harekete geçtik” sözlerini aktardı. Kapkı’nın bağlantılarının üzerine bir soru işareti koymak gerektiğini belirtti. Ayrıca, Kapkı’nın kurtarılması için Ankara’da kimlerin devrede olduğunu araştırmak istemediğini dile getirdi. Cezaevindeki görüşmesi esnasında verdiği kritik bilgilerin yargı makamlarından neden gizlendiği sorusunu da yöneltti.

İMAMOĞLU’NUN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

Selvi, Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyalarını yöneten Necati Özkan’ın ağustos ayında operasyon yapılacağına dair bilgi aldığını da aktardı. “Belli ki operasyon önceden sızmış” diyen Selvi, İmamoğlu’nun bunun önünü kesmek amacıyla cumhurbaşkanlığı adaylık kampanyasını başlatıp kendisini CHP’nin adayı ilan ettirdiğini belirtti. CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun da, operasyon ihtimali nedeniyle İmamoğlu’nun adaylık kampanyasının öne alındığını ifade ettiğini ekledi. Selvi, “Akın Gürlek’in deyimiyle ‘Yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası’ nedeniyle hiçbir şey operasyon yapılmasına engel olamadı” şeklinde konuştu. Ancak hâlâ operasyonun nereden sızdığı konusunda merak ettiğini ifade etti. İmamoğlu operasyonu yürütürken aniden İstanbul dışına tayin olanların isimlerini incelemeye aldığını da ekledi ve İBB soruşturmasında tutuklanan isimlerden birinin yakınının gönül ilişkisiyle operasyonu önceden öğrendiklerini tekrar vurguladı.