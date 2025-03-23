İBB Soruşturmasında 21 Kişi Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve “kent uzlaşısı” soruşturmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Emniyette gerçekleştirilen işlemlerin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen 92 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Bugün saat 09.00 itibarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliği kararlarını açıklamaya başladı. İşte sürecin detayları ve hakimlik kararları.

YOLSUZLUK VE TERÖR İDDİALARIYLA OPERASYON

Soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla başlamıştı. İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da arasındaydı. Bu kişiler ayrıca “kent uzlaşısı” gerekçesiyle terör bağlantısı iddialarıyla suçlanıyor. Savcılık, yolsuzluk dosyasında 5 kişiyi “suç örgütü kurmak ve yönetmek” gibi ağır suçlarla, 84 kişiyi ise “suç örgütüne üye olmak” ve “rüşvet” suçlamalarıyla hakimliğe sevk etti.

TUTUKLAMA KARARLARI AÇIKLANDI

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında:

– Ekrem İmamoğlu

– Buğra Gökce

– Murat Ongun

– Ali İlbak

– Adem Tuncay

– Ahmet Köksal

– Ali Nuhoğlu

– Eyüp Subaşı

– Kamil Timur Delibaş

– Murat Abbas

– Mete Sarıaltun

– Alper Aydın

– Serdal Taşkın

– Serkan Öztürk

– Mustafa Nihat Sütlaş

– Süleyman Atik

– Ahmet Çiçek

– Yusuf İlbak

– Servet Yıldırım

– Serdar Haydanlı

– Tuncay Yılmaz

ADLİ KONTROL ALTINDA SERBEST KALANLAR

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan isimlerden Ercan Saatçi, Ahmet Palazoğlu ve Alihan Aydın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kişilere “yurt dışı çıkış yasağı” ve “imza şeklinde adli kontrol tedbiri” uygulanacak. Serbest kalan isimler:

– Ahmet Palazoğlu

– Alihan Aydın

– Ercan Saatçi

– Alperen Aydın

– Bayram Taşkın

– Canan Münüklü

– Cemal Ufuk Karakaya

– Birsen Şahin

– Vahit Doğan