İbb Soruşturmasında 4 Kişinin Ev Hapsi Kaldırıldı

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, etkin pişmanlıktan yararlanarak “konutu terk etmeme” şartıyla serbest bırakılan kişiler hakkında uygulanan adli kontrol kararları güncellendi. İş insanı Adem Soytekin ve İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız’a verilen ev hapsi uygulamaları iptal edildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DOSYASINDA DİKKAT ÇEKİCİ GELİŞME

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına neden olan “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyasında önemli bir gelişme kaydedildi. Örgüt lideri olarak tutuklanan ancak daha sonra etkin pişmanlık çerçevesinde tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kararı da mahkeme tarafından kaldırıldı.

DİĞER İSİMLER İÇİN DE YENİ KARARLAR ALINDI

Aynı soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’ya uygulanan “konutu terk etmeme” adli kontrol tedbiri de sonlandırıldı. Bu durum, soruşturmada etkin pişmanlık yoluyla yararlanan tüm kişilerin ev hapsi kararlarının kaldırıldığı anlamına geliyor.