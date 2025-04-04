“İBB Soruşturmasında Avukattan 5 Milyon Dolar Rüşvet İddiası”

İMAMOĞLU VE 99 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından başlatılan soruşturmada tanık ifadeleri alınmaya devam ediyor.

CAPACITY AVM OTOPARK RUHSTATLANDIRMA SÜRECİNDE USULSÜZLÜK İDDİALARI

Tanık olarak dinlenen M.A.İ, uzun süredir Capacity AVM’nin avukatlığını yaptığını ve otopark ruhsatlandırma sürecine hakim olduğunu belirtti. Müvekkillerinin belediyenin taleplerini kabul etmemesi üzerine otoparkın mühürlendiğini öne süren M.A.İ, “Eski tarihli bir mührü kullandıklarını fark edince tespit yaptırdık. Binayla ilgili tüm evrakı inceledik. İmar affından yararlanıldığını, harçların ödendiğini ve imara aykırı bir durum olmadığını tespit ettik. Bu konuda mimar Sefer Kocabaş’tan belgelerimizin incelenmesini istedik. O da binanın mevzuata uygun olduğunu doğruladı.” dedi.

BELEDİYE YETKİLİLERİNDEN 5 MİLYON DOLAR TALEP EDİLDİĞİ İDDİASI

M.A.İ, Ali Rıza Akyüz ve Ertan Yıldız ile yapılan görüşmelerde belediyenin “zor durumda olduğu” ve “paraya ihtiyaç duyduğu” gerekçesiyle 5 milyon dolar talep edildiğini iddia etti. “Hukuka aykırı talepleri kabul etmeyeceğimizi söyleyip ayrıldık” diyen M.A.İ, Süleyman Atik’in kendilerine “resmi sıfatı olmadığını, ancak belediyeler adına imar işlerini takip ettiğini” söyleyerek bu talebi tekrarladığını aktardı.

AVM HAKKINDA YIKIM KARARI VE PARA CEZASI UYGULANDI

M.A.İ, hukuka aykırı talepleri reddetmelerinin ardından Capacity AVM hakkında yıkım kararı verildiğini ve para cezası kesildiğini belirtti. “Yürütmeyi durdurma kararı alındı, ancak para cezası süreci devam ediyor” ifadelerini kullandı.

CHP KURULTAYINDA DELEGELERE PARA DAĞITILDIĞI İDDİALARI

Tanık E.Ç ise CHP’nin son kurultayında delegelere para dağıtıldığını iddia etti. “Özgür Özel’in seçimi kazanması için çantalar dolusu para dağıtıldığını gördüm” diyen E.Ç, CHP Bursa İl Başkanının oğlu Ozan Yeşiltaş’ın İBB Kültür AŞ’de işe alınmasını “siyasi rüşvet” olarak nitelendirdi.

İMAMOĞLU’NUN YAKIN ÇEVRESİNDEN RÜŞVET VE KOMİSYON İDDİALARI

E.Ç, Fatih Keleş, Murat Ongun ve Ali Kurt gibi isimlerin İmamoğlu’nun “kasaları” olduğunu öne sürdü. “İnşaat işlerinden komisyon alıyorlar, belediyeden alacaklarını tahsil ediyorlar” diyen tanık, Turan Taşkın Özer ve Adem Soytekin’in de benzer iddialara konu olduğunu söyledi.

HASAN AKGÜN VE MEHMET MURAT ÇALIK HAKKINDA İMAR USULSÜZLÜĞÜ SUÇLAMALARI

E.Ç, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yüze yakın villası olduğunu ve imar işlerinden rüşvet aldığını iddia etti. Mehmet Murat Çalık’ın ise İmamoğlu’nun Beylikdüzü’ndeki sistemini yönettiğini öne sürdü.

HALİS KAHRİMAN VE VEYSİ UYANIK İLE İLGİLİ İDDİALAR

Tanık, Halis Kahriman’ın İmamoğlu’nun finansal işlerini yürüttüğünü, Veysi Uyanık’ın ise kurultay döneminde delegelere para ve alışveriş kartı dağıtım sürecini bildiğini savundu. “Bu paralar rüşvet olarak toplanan paralardır” ifadelerini kullandı.