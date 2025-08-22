İBB Soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş’ın Hapsi Kaldırıldı

ADLİ KONTROL KARARLARINDA DEĞİŞİKLİK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üzerindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, etkin pişmanlıktan yararlanarak “konutu terk etmeme” koşuluyla serbest bırakılan kişilerin adli kontrol kararları güncellendi. İş insanı Adem Soytekin ve İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız hakkındaki ev hapsi kararları iptal edildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DOSYASINDAKİ GELİŞMELER

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmalarıyla ilgili olan “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyasında yeni bir gelişme meydana geldi. Örgüt lideri olduğu iddia edilen ve etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde tahliye edilip ev hapsine alınan Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kararı da mahkeme tarafından kaldırıldı.

Aynı dosya çerçevesinde, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’ya uygulanan “konutu terk etmeme” şartı da sona erdirildi. Böylece soruşturma kapsamındaki etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ev hapsi taleplerinin tamamı kabul edilerek, serbest bırakılmış oldu.