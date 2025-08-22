İBB Soruşturmasında Etkin Pişmanlık Sağlandı

Gündem

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üzerindeki yolsuzluk soruşturmasında, etkin pişmanlıktan faydalanarak “konutu terk etmeme” koşuluyla serbest bırakılan kişiler hakkında alınan adli kontrol tedbirleri güncellendi. İş insanı Adem Soytekin ve İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız’a ilişkin verilen ev hapsi kararları artık geçerli değil.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DOSYASINDA DİKKAT ÇEKİCİ GELİŞMELER

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına neden olan “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyasında önemli değişiklikler ortaya çıktı. Örgüt liderliği iddiasıyla tutuklanan ve sonrasında etkin pişmanlık hükümleri gereğince tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’a uygulanan ev hapsi kararı mahkeme tarafından kaldırıldı.

DİĞER İSİMLER İÇİN DE KARARLAR DEĞİŞTİ

Aynı davada Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı hakkında uygulanan “konutu terk etmeme” adli kontrol tedbiri de sona erdi. Böylece, soruşturmada etkin pişmanlıktan faydalanan tüm isimler için ev hapsi kararları kaldırılmış oldu.

