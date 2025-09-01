İbb Soruşturmasında Gelişme: Kırmızı Bülten Çıktı

İBB’YE YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve kara para aklama iddialarına dair kapsamlı soruşturmada dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

FİRARİ İŞ İNSANI İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Ayrıca, daha önce Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un yardımcısı olan firari Emrah Bağdatlı için de benzer bir kırmızı bülten çıkarılmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, etkin pişmanlık yasasından yararlananların sayısında notable bir artış gözlemlendi. Tutuklu iş insanı Sarp Yalçınkaya, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ikinci kez ifade verdi. Yalçınkaya, ifadesinde, firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu’nun 27 Haziran’da cezaevine gönderdiği bir avukat aracılığıyla kendisine ifade vermemesi yönünde baskı yaptığını belirtti. “Güçlü olduğu için aileme zarar verebilir” düşüncesiyle tam bir ifade veremediğini savunan Yalçınkaya, “Sonradan sırtımı devletime yaslamam gerektiğini düşünerek tekrar ifade vermeye karar verdim. İfade etmek istediğim yeni hususlar bulunmaktadır.” şeklinde beyan etti.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ALINDI

Soruşturma kapsamında, 10 Mayıs’ta firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında “suç örgütüne üye olmak”, “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” ve “Vergi Usul Kanununa muhalefet” suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi.