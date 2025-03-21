İBB Soruşturmasında Gözaltı Sayısı Artıyor

İSTANBUL’DA GÜNDEMİ SARAN YOLSUZLUK VE TERÖR SUÇLAMALARI

İstanbul’da en çok tartışılan konu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk” ve “terör” suçlamalarıyla ilgili soruşturmalar. 19 Mart tarihinden beri süren iki ayrı operasyonda gözaltı sayısı 90’a ulaştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrasında kamuoyunda ciddi bir yankı doğmuşken, eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce ve şüpheli olarak aranan Uğur Ataman da operasyon kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmanın detayları ve gözaltındaki kişilerin durumu, halk tarafından yakından takip ediliyor.

SON GÖZALTILAR: EMNİYETTE GÖKCE VE ATAMAN

Son olarak, Buğra Gökce, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. İBB’de uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunmuş olan Gökce’nin gözaltına alınması, operasyonun önemli isimleri de kapsadığını gösteriyor. Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan Uğur Ataman da Muğla’da güvenlik güçleri tarafından yakalandı ve İstanbul’a getirildi. Her iki isimle ilgili sorgulama işlemleri devam ederken, İmamoğlu’nun polise ifade vermeye başladığı bilgisi edinildi.

BUĞRA GÖKCE KİMDİR? KARİYERİHİZMETLERİ

Buğra Gökce, 1974 yılında Ankara’da doğmuş bir şehir plancısıdır. 1995’te Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede yüksek lisans yapmıştır. Japonya’da kent planlama ve ulaşım alanında eğitim alarak kendisini bu alanda geliştirmiş, ODTÜ’den doktorasını tamamlayarak akademik kariyerine yön vermiştir.

Kariyerine 1995 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde başlayan Gökce, 2002-2007 yıllarında TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda çeşitli görevler yapmış, 2006-2007 yıllarında Genel Başkanlık gibi önemli bir rol üstlenmiştir. 2014-2019 arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini yürütmüş, 2019’da İBB Genel Sekreter Yardımcılığı’na atanmıştır. İstanbul’da afet odaklı kentsel dönüşüm projelerinde önemli katkılarda bulunmuş, 2024 seçimlerinde CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday adayı olmayı planlamakta ve aynı yıl İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanlığı’na atanmıştır.