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İBB Soruşturmasında GÜLIBRAHİMOĞLU’na El Konuldu

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SUÇ ÖRGÜTÜ SALDIRISI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı zanlılar hakkında devam eden yolsuzluk soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturma, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalar ile ilgili.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüpheli Murat Gülibrahimoğlu’nun suçtan elde ettiği gelirlerin, kendi hesapları ve birinci ile ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulunduğu belirlendi. Bu durumu önlemek amacıyla ayrıca, Gülibrahimoğlu’nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ üzerinden mal varlığına, kripto varlıklarına ve banka hesaplarına el konulmasına karar verildi. Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak ile banka hesaplarındaki değerli eşyaların kaçırılması engellenmek isteniyor.

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