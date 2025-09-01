İBB Soruşturmasında Murat Gülibrahimoğlu İçin Kırmızı Bülten

İBB’YE YÖNELİK YENİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla ilgili kapsamlı bir soruşturmada yeni bir gelişme kaydedildi. İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Daha önce, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un yardımcısı olan firari Emrah Bağdatlı hakkında da benzer bir bülten çıkartıldığı belirtildi.

İFADELER YOLSUZLUK TORBASINI AÇTI

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından, etkin pişmanlıktan yararlananların sayısında bir artış yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu olan iş insanı Sarp Yalçınkaya, etkin pişmanlık hükümleri için ikinci defa ifade vermiştir. Yalçınkaya ifadesinde, Murat Gülibrahimoğlu’nun 27 Haziran’da cezaevine gönderdiği bir avukatın kendisine etkin pişmanlık kapsamında ifade vermemesi konusunda baskı yaptığını aktardı.

DEVLETTEN DESTEK ALMA İHTİYACI

Murat Gülibrahimoğlu’nun güçlü konumundan dolayı ailesine zarar verebileceğini düşünen Yalçınkaya, tam ifade veremediğini iddia etti. Ancak, “Sonradan sırtımı devletime yaslamam gerektiğini düşünerek tekrar ifade vermeye karar verdim. İfade etmek istediğim yeni hususlar bulunmaktadır.” dedi.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Soruşturma çerçevesinde, 10 Mayıs tarihinde firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında “suç örgütüne üye olmak”, “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” ve “Vergi Usul Kanununa muhalefet” suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı bilgisi mevcut.