İbb’ye 4. Dalga Operasyonu: İmamoğlu’nun Müdürü Gözaltında

YENİ YOLSUZLUK OPERASYONU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik süren yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 4. dalga operasyon gerçekleştiriliyor. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bu operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınıyor.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Gözaltına alınan kişiler arasında Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Koruma Müdürü Mustafa Akın yer alıyor. Bununla birlikte, Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt ve Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay da soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer isimler arasında bulunuyor.