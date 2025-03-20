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İBB’ye Kayyum Atanırsa CHP’nin Tavrı Ne?

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İMAMOĞLU’NDAN SONRA KAYYUM ENDİŞESİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, İBB’ye kayyum atanması halinde ne olacağı sorusu gündemde yoğun bir şekilde tartışılıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İBB’ye kayyum atanırsa ne yapacaksınız?” sorusuna yanıt vererek, belediye binasından çıkmayacak ve direnecekleri yönünde açıklama yaptı.

ÖZEL’DEN SEÇİMLER ÜZERİNE YORUM

Ana muhalefet lideri Özgür Özel, İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Reuters’a açıklamalar yaptı. Özel, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin oy oranlarını artıracağını vurguladı. Ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecekteki seçimlerden korktuğunu dile getirdi. Özel, kayyum atanması durumunda ise belediye binasında kalacak ve kayyuma karşı duracaklarını söyledi.

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