İBB’ye Ödeme Krizi: OTOBÜS ŞOFÖRLERİ Kontak Kapatacak

İSTANBUL’DA ÖDEME KRİZİ DERİNLEŞİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ödeme sorunu daha da büyüyor. Dört aydır maaşlarını alamayan özel halk otobüsü şoförleri, ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Ödenmeyen toplam miktar 6 milyar lirayı bulurken, esnaf akaryakıt, maaş ve kredi ödemelerinde büyük sıkıntı yaşıyor. Mağdur durumda kalan şoförler, İBB’ye tepki olarak yarın kontak kapatma eylemi yapacağının sinyallerini veriyor.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ MAĞDUR OLDU

Eylem kararı ile ilgili açıklama yapan Taşımacılar Konfederasyonu Genel Başkanı Murat Kılınç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı İETT ile taşımacılık sözleşmesi bulunan birçok özel halk otobüsü olduğunu aktardı. Kılınç, “Esnaf arkadaşlarımızın ciddi miktarda hak ediş alacağı bulunmaktadır. Bu dört aylık toplam hak ediş miktarı şu ana kadar 6 milyar lira seviyesine ulaşmıştır. Bu esnaf arkadaşlarımız, şu an akaryakıt giderleri, şoför maaşları ve banka kredi ödemelerini gerçekleştirememekte” diye belirtti.

KONTAK KAPAMA EYLEMİ GÜNDEMDE

Gelen son bilgilere göre, esnafın istemeyerek de olsa kontak kapama noktasına geldiğini vurgulayan Kılınç, bu durumun, başta İstanbul halkı olmak üzere birçok kişiyi mağdur edeceğini söyledi. “Bu durumda, hem esnafımız hem de halkımız telafisi mümkün olmayan sorunlarla karşılaşacak” ifadesini kullandı.

SÖZLEŞMELER İPTALİYLE TEHDİT EDİLDİ

Kılınç, ödenmesi gereken 6 milyar liranın bankaya yatırıldığında sürenin sonunda olumlu bir getirisi olacağının altını çizerek, bu miktarın İETT’nin hesabında nerede değerlendirildiğinin araştırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İETT yetkililerinin esnafa “şu an paramız yok” diyerek firmalara ve kooperatiflere baskı yaptığına dikkat çekti.

ÜCRETSİZ ULAŞIM BEDELİ HENÜZ ÖDENMEDİ

Kılınç, 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz ulaşımı için ödenmesi gereken katkı payının da yaklaşık 14 aydır ödenmediğini ve bu miktarın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğrudan taşımacı esnafın hesabına yatırılması gerektiğini söyledi. “Tüm halkın kullandığı AKBİL ödemelerinin, ödeme anında esnaf firmalarımızın ve kooperatiflerimizin hesabına aktarılması gerekiyor” dedi.