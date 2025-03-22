İBB’ye Operasyon: İmamoğlu ve Ekibinin İfadesi Alınıyor

İBB BAŞKANI VE 91 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ soruşturmaları çerçevesinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 91 kişi, emniyetteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin sona ermesinin ardından, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen isimlerin ifadeleri alınmaya başlandı. İfadeler için 34 savcının görevlendirildiği kaydedildi.

İMAMOĞLU’NUN İFADESİ ALINIYOR

Ekrem İmamoğlu’nun ifadeleri saat 22.00 civarında savcılıkta alınmaya başladı. ‘Kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında alınan ifadesi, bir saatte tamamlandı. İmamoğlu’nun aynı zamanda devam eden ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamındaki ifadesi de sürüyor.

FİRARİ MÜDÜR GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik açılan soruşturmalar kapsamında firari olan Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven Atayman, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurda giriş yaptıktan sonra gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atayman, savcılıktaki ifadesinin sona ermesinin ardından adliye nezaretine götürüldü.